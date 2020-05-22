Оля Полякова підтримала артистів, які приховують секс-орієнтацію: нехай будуть такими

Оля Полякова підтримала секс-меншини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Українська зірка стала на захист тих людей, які не можуть зробити камін-аут

Оля Полякова вирішила заступитися за зірок українського шоу-бізнесу, які приховують свою сексуальну орієнтацію. Про це співачка розповіла в своєму шоу у соцмережі під назвою "Правда або дія". Артистка повідомила, що мріє, щоб у нашій країні була атмосфера свободи і люди могли б визнаватися в одностатевій любові без осуду.

"Я думаю, що це дуже потрібно. Кожна людина має бути вільною у віросповіданнях, виборі політичної позиції та орієнтації. Мені б дуже хотілося, щоб у нашій країні склалися такі умови, щоб цим людям не доводилося ховатися, - сказала вона. - Вони змушені вести подвійне життя. Вони змушені купувати романи, якими прикриваються, фотографії, вигадувати всі ці історії. І вони не можуть жити звичайним життям, взяти свого хлопця, обійняти і сказати: "Я його люблю, хочу з ним бути щасливим". Не можуть ходити на дискотеку, танцювати, відкриватися, їздити до друзів", - розповіла Оля Полякова.

Співачка прийшла з Потапом до думки, що якщо ці люди зізнаються у своїй орієнтації, вони не зберуть повних залів.

"Це дорослі люди, нехай будуть такими, якими хочуть. Люди, які мені кажуть: "Ось, ти ще педофілів випправдай!" - ви що, хворі? Дитина не може вибрати, це злочин! А любов між одностатевими дорослими - це їх вибір", - сказала зірка.

Як ми раніше писали, Оля Полякова викликала захоплення в мережі стильною фотосесією з доньками Машею і Алісою.

Автор: Марія Соловей