В Олімпійському селі в Токіо виявлено перший випадок COVID-19

Перший випадок зараження коронавірусом виявили 16 липня в Олімпійському селі в Токіо. Позитивний тест на COVID - 19 здав іноземець зі складу організаторів Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Japan Times .

Організатори ігор підтвердили виданню, що позитивний тест на коронавірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади. Його ім'я та національність не розкриваються з міркувань конфіденційності.

Хворий був евакуйований з Олімпійського села і поміщений на карантин в готель, повідомила прессекретар Токійського оргкомітету Маса Така.