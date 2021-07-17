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В Олімпійському селі в Токіо виявлено перший випадок COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший випадок зараження коронавірусом виявили 16 липня в Олімпійському селі в Токіо. Позитивний тест на COVID - 19 здав іноземець зі складу організаторів Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Japan Times.

Організатори ігор підтвердили виданню, що позитивний тест на коронавірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади. Його ім'я та національність не розкриваються з міркувань конфіденційності.

Хворий був евакуйований з Олімпійського села і поміщений на карантин в готель, повідомила прессекретар Токійського оргкомітету Маса Така.

Нагадаємо, напередодні у Японії госпіталізували члена іноземної олімпійської делегації. У нього в четвер увечері в аеропорту Наріта підтвердили позитивний тест на коронавірус.

Зазначимо, учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України в гребному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію.

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