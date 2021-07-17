В Олімпійському селі в Токіо виявлено перший випадок COVID-19

Перший випадок зараження коронавірусом виявили 16 липня в Олімпійському селі в Токіо. Позитивний тест на COVID - 19 здав іноземець зі складу організаторів Ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Japan Times.
Організатори ігор підтвердили виданню, що позитивний тест на коронавірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади. Його ім'я та національність не розкриваються з міркувань конфіденційності.
Хворий був евакуйований з Олімпійського села і поміщений на карантин в готель, повідомила прессекретар Токійського оргкомітету Маса Така.
Нагадаємо, напередодні у Японії госпіталізували члена іноземної олімпійської делегації. У нього в четвер увечері в аеропорту Наріта підтвердили позитивний тест на коронавірус.
Зазначимо, учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України в гребному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію.