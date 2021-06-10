Олімпійські ігри-2020: в Токіо починають масову вакцинацію молодих людей

Головний центр вакцинації від коронавірусу в японській столиці Токіо розпочне запис на вакцинацію людей молодше 65 років із 12 червня. Наразі країна посилює кампанію з вакцинації перед Олімпійськими іграми-2020, які розпочнуться наступного місяця.
Про це повідомляє Reuters.
Відкриття вакцинації для більшості громадян може допомогти уряду знизити занепокоєння щодо неготовності прийняти десятки тисяч іноземних спортсменів та олімпійських чиновників.
Японія розпочала вакцинацію передових медичних працівників та людей похилого віку в лютому, але повільний темп порівняно з іншими великими промислово розвиненими країнами спричинив заклики до повторної відстрочки або скасування Ігор у Токіо.
Відповідальність за щеплення в основному покладаються на місцеві органи охорони здоров’я.
Центр вакцинації в Токіо з суботи почне записувати людей на вакцинацію телефоном. Також існує варіант запису онлайн.
Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга заявив у середу, що Японія має намір закінчити вакцинацію всіх охочих до жовтня-листопада. Для цього може знадобитися близько 1 мільйона уколів на день.
2 червня Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Олімпіадою. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.
На Олімпійські ігри в Японії можуть допустити глядачів. Для цього вони не повинні бути хворими на коронавірус і щепленими.
Раніше повідомлялося, що в Японії припустили появу "олімпійського" штаму коронавірусу. Новий варіант може з'явитися через те, що в Токіо з'їдуться спортсмени з усього світу.