Олімпійські ігри-2020: в Токіо починають масову вакцинацію молодих людей

Відкриття вакцинації для більшості громадян може допомогти уряду знизити занепокоєння щодо неготовності прийняти десятки тисяч іноземних спортсменів та олімпійських чиновників.

Японія розпочала вакцинацію передових медичних працівників та людей похилого віку в лютому, але повільний темп порівняно з іншими великими промислово розвиненими країнами спричинив заклики до повторної відстрочки або скасування Ігор у Токіо.

Відповідальність за щеплення в основному покладаються на місцеві органи охорони здоров’я.

Центр вакцинації в Токіо з суботи почне записувати людей на вакцинацію телефоном. Також існує варіант запису онлайн.

Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга заявив у середу, що Японія має намір закінчити вакцинацію всіх охочих до жовтня-листопада. Для цього може знадобитися близько 1 мільйона уколів на день.