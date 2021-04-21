Олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19, - глава МОК

Якщо японська влада введе режим надзвичайної ситуації через коронавірус, то це не вплине на проведення Олімпійських ігор . Олімпійське селище буде найбезпечнішим місцем у країні.

"Ми спостерігаємо хороший прогрес: безліч національних олімпійських комітетів оголосило, що команди будуть вакциновані, серед них США. Тому ми можемо сказати, що велика кількість учасників, які будуть жити в Олімпійському селищі, будуть з вакциною", - сказав Бах.

Глава МОК також повідомив, що стратегія реалізації квитків на Ігри в Токіо може бути змінена. "Зміна стратегії реалізації квитків обговорюється - це один з найскладніших питань у нас. Будуть нововведення, але треба зрозуміти, що в цей момент ми на 100 відсотків сфокусовані на тому, щоб провести Ігри в Токіо", - зазначив він, не уточнивши, які саме зміни можуть бути введені.