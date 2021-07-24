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На Олімпіаді виявили перший випадок COVID у спортсмена після стартів

Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань. Він зафіксований у представника команди Нідерландів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вчора після участі в чоловічій гонці у веслувальника Фінна Флоріна було підтверджено COVID-19. 21-річний спортсмен фінішував четвертим, чого було недостатньо для виходу в чвертьфінал, але сьогодні повинен був пройти втішний заїзд з шансом все-таки пройти кваліфікацію.

Однак через позитивний тест Флорін пішов на карантин і більше не буде брати участь в Олімпійських іграх. Також повідомляється, що перед позитивним тестом спортсмен проживав один в кімнаті в олімпійському селі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Олімпіаді в Токіо зафіксували 17 нових випадків коронавірусу.

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