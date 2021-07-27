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На Олімпіаді в Токіо зафіксували нові випадки серед спортсменів

Автор: Инна Собора

Ще сім осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, дали позитивний результат на COVID-19. Серед них - два спортсмени.

Про це повідомляєт РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Тепер загальна кількість випадків коронавірусу на Олімпіаді з початку цього місяця склала 155.

Повідомляється, що один з хворих спортсменів голландський тенісист. Він жив у спортивному селі.

Також захворіли три офіційні особи, пов'язані з іграми, один підрядник і член оргкомітету.

До Японії для участі в іграх приїхали 37 579 осіб із зарубіжних країн.

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