На Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків

Серед учасників і персоналу Олімпіади в Токіо виявили 24 нові випадки COVID-19. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Відомо, що позитивний тест на COVID-19 отримали 17 жителів Японії та три спортсмени з-за кордону, які проживали в Олімпійському селищі.

За інформацією Організаційного комітету, загальне число випадків коронавірусу, зафіксованих під час Олімпіади, становить 193.