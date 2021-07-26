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На Олімпіаді в Токіо виявили вже 148 випадків коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

Число виявлених випадків COVID-19 серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягло 148. За минулу добу зафіксовано 16 нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зокрема, позитивний тест на COVID-19 отримали три спортсмени, громадянство яких поки не уточнюється. Решта інфікованих - члени персоналу Олімпіади.

Організаційний комітет заявив, що спортсмени і один із представників персоналу відтепер не проживають на території Олімпійського селища.

Вказано, що позитивний тест на коронавірус отримали 6 жителів Японії, а решта - громадяни інших країн.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань: його зафіксували у представника команди Нідерландів.

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Олімпіада 2020