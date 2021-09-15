RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада в Токіо не посилила поширення COVID в Японії, - WSJ

Автор: Валерія Поліщук

Згідно з першими отриманими даними, Олімпійські ігри в Токіо без глядачів не посилили поширення коронавірусу в Японії. Такі результати дають організаторам зимової Олімпіади в Китаї, яка відбудеться в лютому 2022 року, один шаблон для проведення заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Японія провела літні ігри з 23 липня по 8 серпня, попри побоювання, що близько 50 тисяч спортсменів, чиновників та інших осіб з-за кордону можуть прискорити поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в більшості учасники заходу прибули до Японії в липні, якраз під час спалаху "Дельта" штаму в країні, і пік інфекцій припав на першу половину серпня під час проведення Олімпіади.

"Масштаби і швидкість поширення інфекцій в Токіо були схожі з тим, що спостерігалося в інших частинах Японії та інших країнах, уражених "Дельта". У той час як надрозповсюдження в інших країнах призвело до зростання захворюваності протягом декількох тижнів або місяців після цього, в Токіо і в Японії в цілому кількість випадків різко скоротилася, починаючи з середини серпня, і зараз становить близько чверті від піка", - йдеться в повідомленні.

Японські заходи щодо боротьби з COVID під час Олімпіади включали заборону на відвідування глядачами майже всіх заходів і вимога частого тестування спортсменів та інших учасників.

Відвідувачам з-за кордону було велено обмежити своє пересування по Олімпійських об'єктах і використовувати для пересування по них спеціально виділені транспортні засоби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020КоронавірусЯпонія