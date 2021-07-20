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Олімпіада в Токіо: кількість випадків зараження COVID перевищила 70

Автор: РБК-Україна

Число нових випадків COVID серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягло 71. Випадки фіксуються не тільки в олімпійському селі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що за даними оргкомітету, позитивний результат на COVID виявили у 71 особи. Нові випадки включають "персонал, пов'язаний з Іграми" - це категорія, яка включає офіційних представників команд і спортивний персонал.

Нагадаємо, вчора стало відомо про позитивні тести гімнастки з США Кари Ікер і члена збірної Чехії з пляжного волейболу Ондржея Перушича. Обидва вирушили на 14-денний карантин.

Також стало відомо, скільки грошей пішло на організацію Олімпіади в Токіо.

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