Олімпіада та COVID: що відбувається в Токіо за три дні до початку Ігор

Вже 23 липня стартує Олімпіада-2020 в Токіо, яку перенесли з минулого року через пандемію. І незважаючи на те, що за цей час людство навчилося жити з коронавірусом, за три дні до старту літніх Ігор ситуація з олімпійцями в Японії насторожує .

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про те, що відбувається зараз в Токіо.

Серед олімпійців і персоналу вже 60 випадків зараження COVID

За офіційною інформацією, напередодні старту Олімпійських ігор коронавірус виявили у 60 працівників та учасників змагань.

Першими спортсменами з COVID-19 в Токіо стали футболісти з ПАР Табісо Моньяне і Камохело Махлаці, через яких вся команда пішла на самізоляцію.

Також підтвердився COVID у чеського пляжного волейболіста Одржея Перушича, і йому доведеться пропустити матч, запланований на 26 липня. Також не виключено, що його взагалі можуть зняти з Олімпійських ігор.

Крім того, стало відомо про те, що захворіла американська гімнастка Кара Ікер, і ще один член команди пішов на самоізоляцію.

Японські обмеження торкнулися й української команди

На самоізоляції в Токіо знаходиться також представниця України в гребному слаломі Вікторія Ус. Все тому, що на рейсі Стамбул - Токіо, яким вона добиралася до Японії, у пасажирів поруч виявили COVID-19.

Кілька днів українка не виходила з кімнати, а зараз до 20 липня включно проводить по одному тренуванню на день окремо від інших спортсменів. Крім того, вона щодня здає тести на коронавірус.

Не ходити в ресторани і не вживати алкоголь

Через суворі протиепідемічні обмеження учасників Олімпіади в Токіо просять не ходити в ресторани і не вживати алкоголь за межами олімпійського селища.

Японські ЗМІ вже пишуть про інцидент, коли олімпійців помітили в центрі Токіо в п'яному вигляді. А це порушення карантину, оскільки прибулим спортсменам забороняється контактувати з місцевими жителями і відвідувати заклади поза олімпійським селищем.

Також організатори ОІ відзначають, що відвідування ресторанів після 20:00 створюють "серйозні ризики для репутації" Олімпійських ігор.

Олімпіаду в Токіо відвідає гендиректор ВООЗ

Як повідомляє японський уряд, Олімпіаду-2020 відвідає генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Також повідомляється, що він має намір обговорити заходи протидії коронавірусу з прем'єр-міністром Японії Єсіхіде Сугою.

МОК побоюється великого сплеску COVID, але вся відповідальність - на Японії

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд побоюється, що на Олімпіаді в Токіо може статися такий сплеск, до якого ніхто не буде готовий.

Щоб цьому запобігти, спортсменам і учасникам делегацій роблять щоденні тести, а людей з підозрою відправляють на карантин. За його словами, основна відповідальність за те, щоб ситуація була під контролем, лежить на японській владі.

"Вони можуть сказати - так, далі продовжувати Ігри небезпечно. Але це гіпотетично", - додав Паунд.

Олімпіада в режимі надзвичайної ситуації

Ситуація з коронавірусом в Японії напередодні Олімпійських ігор почала погіршуватися, і місцева влада прийняла рішення ввести режим надзвичайної ситуації. Він почав діяти за 10 днів до відкриття Ігор і продовжиться на два тижні після них.

Передбачається, що дана міра призведе до того, що на деякі спортивні майданчики взагалі не допустять глядачів. І це при тому, що відвідувати стадіони і спортивні комплекси можуть тільки японські вболівальники.

Попередній пік захворюваності припав на середину травня, але з кінця червня знову зростає щоденна кількість нових пацієнтів з COVID. Напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про 3 093 нових випадків.

У самому Токіо 17 і 18 липня реєструвалося понад 1 000 випадків на день. Тому під час Олімпіади вживаються особливі заходи, такі як обмеження на години роботи барів і ресторанів та заборона на продаж алкоголю.