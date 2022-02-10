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Олімпіада-2022: збірна України через коронавірус не виступить у змаганнях, де претендувала на медаль

Автор: Андрій Вирва

Збірна України з фристайлу через коронавірус пропустить командні змагання з лижної акробатики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Сьогодні вперше в історії на Олімпійських іграх пройдуть командні змагання з лижної акробатики, але збірна України відсутня в старт-листі.

Тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв підтвердив, що Україна пропустить командний турнір.

На Олімпіаду відправилось п’ять українських фристайлістів: Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк. Які мали виступити в командному, чоловічому та жіночому турнірах.

За інформацією джерела, збірна України не буде представлена у змаганнях через позитивні тести на коронавірус у трьох лижних акробатів: Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.

Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір лише шість команд - Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.

У сезоні 2021/22 українські лижні акробати приймали участь в двох етапах Кубка світу. І двічі здобували бронзові медалі у складі Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та Олександра Абраменка.

Нагадаємо, що російська фігуристка Каміла Валієва провалила допінг-тест.

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