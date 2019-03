Олігархи України: як Рінат Ахметов розширив бізнес-імперію за останні п'ять років

Хозяин без Донбасса

В канун нового 2014 года к особняку Рината Ахметова в Донецке пришли активисты местного Евромайдана. Они утверждали, что в то время, пока страну накрыл политический кризис, богатейший человек Украины и один спонсоров правящей "Партии регионов" скрылся в Лондоне. Но Ахметов подъехал к митингующим за рулем Mercedes, выйдя к ним в спортивных штанах и кроссовках.

"Все говорят: санкции, санкции, санкции. Для меня самая большая санкция – это когда я не смогу ходить по родине своей, по донецкой земле, и не смогу вместе с вами дышать этим воздухом. Я патриот нашего края. Если вы за то, чтобы Украина была сильная, целостная и независимая – я с вами. Будете приходить с обманом – я с вами не буду", – заявил тогда Ахметов собравшимся, подтвердив тем самым, что он в городе и никуда не уезжал.

Всего через два месяца в центре Киева силовики открыли огонь по протестующим на улице Институтской. На первое заседание Верховной рады после массового кровопролития большинство депутатов, ориентирующихся на Ахметова, не пришли. Тогда парламент решил отправить силовиков в казармы. Часть бойцов "Беркута" и "титушек" выехала в Крым и на Донбасс. За этим последовала оккупация Крымского полуострова и начало "русской весны" в Донецкой и Луганской областях.

19 мая 2014 года на телеканале "Донбасс" было опубликовано видеообращение Рината Ахметова к землякам. Олигарх выступил против боевиков так называемой "Донецкой народной республики" и призвал сторонников мира выйти на предупредительный протест по месту работы. "Этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!", – добавил он.

Но "гудки" не остановили российских наемников и их местных союзников. Вскоре на Донбассе была объявлена антитеррористическая операция, но факту – началась необъявленная война. Ринат Ахметов покинул свой особняк в Донецке и переехал в Киев. На тот момент лидер боевиков Александр Захарченко запретил олигарху въезд на оккупированную территорию и поселился в его доме.

После начала боевых действий на Донбассе Ахметов всячески демонстрировал мирную риторику. После внеочередных парламентских выборов ее переняло и крыло Ахметова в новой политсиле "Оппозиционный блок" (ОБ), созданной на обломках "Партии регионов". Депутаты "Оппоблока" последовательно продвигают идею окончания войны путем мирных переговоров между всеми сторонами конфликта.

"Донбасс в моем сердце всегда, и если там что-то происходит, то у меня душа разрывается. Поэтому нужно садиться за стол переговоров и договариваться. С кем? С чертом лысым нужно договариваться, но нужен мир. Людям нужен мир", – сказал Ахметов в разгар боевых действий летом 2014 года.

Главным переговорщиком по вопросам Донбасса принято считать Виктора Медведчука, который вместе с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным также является "акционером" ОБ. Договориться с ними накануне выборов Ахметову оказалось непросто. В результате переговоров о формате политсилы, которая будет выдвигаться в Верховную раду 9-го созыва, "Оппозиционный блок" фактически раскололся.

Но в ОБ все еще остается как минимум 12 близких к Ахметову депутатов. На него также ориентирован один из лидеров фракции Александр Вилкул, партийную структуру контролирует давний друг олигарха Борис Колесников.

Право "первой кнопки"

Репутацию владельца группы СКМ защищает его медиахолдинг. Туда входят издание "Сегодня", журнал "Vogue Украина", телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "НЛО TV" и самый рейтинговый телеканал в стране ТРК "Украина". При этом сам Ахметов в медиа появляется крайне редко и по большей части говорит о своем футбольном клубе. "Шахтер", ныне играющий в Харькове, занимает 84 позицию в рейтинге самых дорогих команд в мире – суммарная стоимость его игроков составляет 105,7 миллионов евро. Строительство домашнего стадиона для клуба в Донецке обошлось Ахметову в 400 млн долларов. С началом войны на Донбассе там размещались склады "Гуманитарного штаба Рината Ахметова", пока его не заблокировали боевики.

Олигарх крайне бережно относится к своей репутации. Многие СМИ на протяжении последних лет публиковали материалы, якобы обличавшие связь олигарха с боевиками и проливающие свет на его становление в 90-ых. Впрочем, юристы Ахметова выигрывают дела о защите чести, достоинства и деловой репутации даже против именитых заграничных изданий, и заставляют их опровергать эту информацию.

Невзирая на демонстративную отстраненность олигарха от публичной политики, журналисты на протяжении последних лет фиксировали его ночные визиты в Администрацию президента и Кабинет министров. Как минимум в одном случае в здании правительства в то же время находился лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Сам он крайне неохотно отвечает на вопросы о связи с Ахметовым. Но на их сотрудничество не раз обращали внимание экспертные организации.

Аналитики движения "Честно" отмечают, что значительную часть государственного финансирования Радикальная партия тратит на медиа. За 2016-2017 годы политсила отдала за рекламу и информационные услуги 55 млн гривен, выделенных Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Медиахолдинг Ахметова получил из этих денег только 200 тыс. гривен.

При этом Олег Ляшко частый гость и в эфире ТРК "Украина", и на страницах "Сегодня". За скрытую рекламу в этом издании он должен был заплатить как минимум 4 млн гривен, подсчитали аналитики "Честно". Эксперты предполагают, что за пиар-услуги "радикалы" расплачиваются голосованиями в парламенте. Как минимум за пять законопроектов, выгодных бизнесу Ахметова, РПЛ голосовала синхронно с "Оппоблоком", выяснили эксперты движения.

Фракция Ляшко также выступала против экономической блокады Донбасса. В начале 2017 года ветераны войны с Россией и активисты частично заблокировали железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Прежде всего, от этого пострадал бизнес Ахметова: были прерваны поставки сырья на его предприятия и угля с неподконтрольных районов Донбасса. В ответ на блокаду боевики захватили предприятия украинских бизнесменов, назвав это "национализацией". Из 26 крупных компаний, попавших в этот список – 18 входили в группу СКМ Ахметова.

Год назад исполнительный комитет Радикальной партии возглавил бывший топ-менеджер донецкого олигарха Юрий Зинченко. В одном из последних интервью глава этой политсилы отказался комментировать высказывание Игоря Коломойского о том, что "Ляшко – это человек Ахметова". Лидер РПЛ сказал, что не будет говорить об Ахметове, отметив лишь, что пусть каждый украинец решает, чем является этот олигарх для Украины: добром или злом.

Король "Роттердама"

В сюжетах ТРК "Украина" часто присутствует еще один герой – действующий глава государства Петр Порошенко. Кроме появления в новостном блоке, президенту и его семье посвящены целые программы. Весной 2017 года на этом канале стартовал цикл утренних передач "В ритме спорта" с супругой гаранта Мариной Порошенко. В начале текущего года ТРК "Украина" начала транслировать проект "Рождественские встречи с президентом".

Существуют ли какие-либо договоренности между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым – достоверно неизвестно. Однако бизнес последнего продолжает процветать, несмотря на потерю предприятий на оккупированных территориях. Один из залогов успеха бизнеса донецкого олигарха – формула расчета цены угля для теплоэлектростанций (ТЭС) "Роттердам плюс", введенная три года назад.

Холдинг "ДТЭК" Ахметова добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле "Роттердам плюс" олигарх заработал свыше 40 млрд гривен. В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины отказался признавать "ДТЭК" монополистом.

Коллега Ахметова по "олигархическому цеху" Игорь Коломойский не видит ничего крамольного в том, как зарабатывает донецкий бизнесмен в энергетической отрасли. "У меня нет осуждения к Ахметову, который зарабатывает на "Роттердаме плюс". Если будет "Роттердам три плюса", он тоже будет на этом зарабатывать. Потому, что он играет в те игры, правила которых прописала власть. Ахметов не является ни депутатом, ни министром, ни еще кем-то. Да, у него есть влияние, есть понимание, у него есть давние связи, его слышат. Из всего олигархического набора у него есть только телевизор", – сказал Коломойский в одном из последних интервью.

Формула "Роттердам плюс" принята Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Когда утверждали формулу, комиссию возглавлял Дмитрий Вовк. До этого он работал менеджером в корпорации Roshen и финансовой группе ICU. Выходцы из этой компании за время правления Порошенко занимали ключевые посты во власти. Валерия Гонтарева была главой Национального банка, Владимир Демчишин – министром энергетики и угольной промышленности, а управляющий партнер ICU Макар Пасенюк до сих пор остается финансовым советником президента.

Согласным данным единого реестра судебных решений, НАБУ уже два года ведет расследование по поводу злоупотребления служебным положением Дмитрием Вовком. Следствие установило, что ICU с сентября 2015 года по май 2016 года приобрела еврооблигации "ДТЭК" на Ирландской фондовой бирже. После введения формулы "Роттердам плюс" стоимость ценных бумаг энергохолдинга Ахметова выросла на 60%.

"Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что именно благодаря принятию главой и членами НКРЭКУ постановления №289, стоимость приобретенных ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd еврооблигаций DTEK Finance plc значительно возросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли по результатам проведенных операций по купле-продаже ценных бумаг", – говорится в материалах суда.

Управляющий партнер ICU Макар Пасенюк утверждает, что у его компании не было инсайдерской информации о росте стоимости еврооблигаций "ДТЭК". Инвестбанкир считает развернувшуюся по поводу "Роттердам плюс" информационную кампанию следствием "конкурентных разборок" между олигархами.

"Обвинения в наш адрес мы связываем, конечно, с обострением политической борьбы и с реформами, проведенными нашими бывшими коллегами и партнерами. И хотя они уже не имеют отношения к ICU, многие "пострадавшие" от их реформ, которые лишились своих коррупционных доходов, считают, что "бить" удобнее через нас. Такой себе collateral damage (сопутствующий ущерб – ред.) политики и реформ", – заявлял Пасенюк в интервью "Интерфакс-Украина".

Несмотря на ощутимый вес в украинском энергосекторе, холдинг Ахметова решил закрепить свое преимущество и в доставке электроэнергии. По состоянию на начало года "ДТЭК" занимал треть этого рынка. Тогда же стало известно, что он проводит переговоры с российскими олигархами, контролирующими VS Energy, о покупке двух облэнерго. По данным эксперта Андрея Геруса, "лужниковцы" могут продать Ахметову еще пять облэнерго в Украине. Олигарх также вкладывается в альтернативные источники энергетики. Кроме того что на нее установлен самый высокий тариф, парламент в конце прошлого года утвердил льготы на импорт оборудования, необходимого для строительства "зеленых" электростанций.

Царь горы

Группа СКМ Рината Ахметова владеет значительным портфелем активов. Его бизнес охватывает широкий спектр рынков – от аграрного до машиностроительного. Финансами олигарха занимается "Первый украинский международный банк" (ПУМБ). Прошлый год он закончил с прибылью в 2 млрд гривен. В группу также входит страховая компания "АСКА". Упомянутый выше энергохолдинг "ДТЭК" за это же время официально заработал 5,25 млрд гривен. В прошлом году в его состав вошли также предприятия, производящие оборудование для горнодобывающей отрасли, известные под брендом Corum.

В нескольких проектах Ахметов участвует вместе с давним-бизнес партнером, основателем "Смарт холдинга" и народным депутатом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским. Принадлежащая им аграрная компания HarvEast в последние годы также демонстрирует хороший рост. Недавно она купила "Агро-Холдинг МС" экс-министра аграрной политики Юрия Карасика. На данный момент земельный банк холдинга составляет 123 тыс. гектаров. Основной профиль компании: выращивание зерновых и бобовых, а также молочное животноводство.

Еще один актив – горно-металлургическую компанию "Метинвест", Ахметов также делит с Новинским. Один из крупнейших в Украине производителей кокса, стали и проката только за первых два квартала 2018 года получил 668 млн долларов чистой прибыли. На этом рынке интересы Ахметова пересекаются с другим олигархом – Виктором Пинчуком. Их компании являются крупнейшими поставщиками металлургической продукции для "Укрзализныци" (УЗ) и выкупают фактически без торга ее металлолом. За последних пять лет госкомпания купила у "Метинвеста" продукции минимум на 6 млрд гривен. Интересно, что больше УЗ платит только поставщикам топлива. Конкуренты также периодически жалуются, что УЗ обслуживает перевозки компании Ахметова в приоритетном порядке.

По итогам второго полугодия финансовые показатели "Метинвеста" могут оказаться скромнее, чем в первом. Дело в том, что большую часть своей продукции компания отгружает в портах Мариуполя и Бердянска. После агрессии российских военных возле Керченского пролива в конце прошлого года движение грузовых суден значительно усложнилось.

В кругу украинских олигархов Ринат Ахметов часто играет роль своеобразного арбитра, но не в ущерб себе. Когда между Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком разгорелся конфликт за Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) , "приватовцы" продали половину акций предприятия Ахметову. После начала разбирательства в Лондонском арбитраже, стороны заключили мировую сделку – Коломойский и Боголюбов расплатились с Пинчуком элитной недвижимостью в центре Лондона, Ахметов не платил ничего и в то же время сохранил свои акции КЖРК.

"Миротворческие" качества донецкого олигарха в бизнесе наиболее ярко проявились в конфликте за крупнейшую частную газодобывающую компанию "Нафтогаздобыча", который тянулся с начала 2000-х и до недавних пор. Главным инвестором компании изначально были Петр Порошенко и Николай Рудьковский. Перед Оранжевой революцией Порошенко из этого бизнеса вытеснил Нестор Шуфрич, близкий к тогдашнему главе Администрации президента Виктору Медведчуку.

С приходом к власти Виктора Януковича компанию пыталось отобрать его окружение, однако в ситуацию вмешался Ринат Ахметов и выкупил контрольный пакет акций. Несмотря на обиду первого инвестора и давление силовых органов после Революции достоинства, донецкому олигарху удалось сохранить "Нафтогаздобычу" за собой, как и хорошие отношения с уже президентом Петром Порошенком. За 2017 год компания принесла своему владельцу 6,7 млрд гривен прибыли.

Впрочем, не всегда корпоративные споры, в которых участвует Ахметов, проходят так гладко. Группа СКМ летом 2013 года приобрела "Укртелеком" у австрийской компании EPIC. Малоизвестный австрийский фонд за два года до этого без конкуренции выкупил 93% акций крупнейшего оператора фиксированной связи у государства. Сейчас Фонд государственного имущества в суде пытается отменить приватизацию "Укртелекома", а "Ощадбанк" – взыскать с Ахметова 1,1 млрд гривен долга за непогашенные облигации.

Несмотря на потерю значительной части активов в связи с российской агрессией в Крыму и на Донбассе, Ринат Ахметов смог наверстать упущенное, приумножив капитал. За первый год анонсированной Порошенко деолигархизации его состояние уменьшилось в три раза – до 2,3 млрд долларов, но потом случился "Роттердам плюс" и другие преференции от государства. Теперь, согласно свежему рейтингу Forbes, Ахметов владеет активами на 6 млрд долларов, что делает его 272 самым богатым человеком в мире и первым – в Украине.