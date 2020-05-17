У Олега Ляшка народився син: перші подробиці

Олега Ляшко з дружиною (фото: facebook.com/O.Liashko)

Депутат Олег Ляшко поділився радісною новиною

Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії 47-річний Олег Ляшко став батьком. Він також вирішив подякувати медпрацівникам пологового будинку. Окремі слова подяки він висловив своїй 50-річній дружині Росіті.

Чиновник вирішив поділитися радісною новиною зі своїми читачами в Facebook.

"Народився син! Дякую Богові та дружині за велике щастя на світі! Дякую нашим кращим медпрацівникам пологового будинку", - написав він.

Варто відзначити, що не так давно екснардеп поділився знімками своєї вагітної дружини. На фото, Росіта Сайранен, яка вже знаходиться на останніх тижнях вагітності, вигулює собак біля будинку. До речі, про вагітність дружини Ляшко натякнув ще в березні цього року. Тоді політик опублікував у себе на сторінці знімок, на якому тримає в руках повзунки.

У Олега Ляшка народився син (фото: facebook.com/O.Liashko)

Олег Ляшко і Росіта у шлюбі з 2018 року. До того стосунки тривали 20 років. Варто зазначити, що у колишнього нардепа і його дружини є доросла дочка Владислава Горбенко.

Нагадаємо, що прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшко і Геруса.

Автор: Анна Ярошенко