RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища, - СМИ

Фото: в оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы. Ее слышали в районе военного училища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

"В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты", - сообщает издание, но подробностей не предоставляет.

Отметим, что оккупационная "власть" Севастополя пока ситуацию не комментировала. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

Напомним, что совсем недавно в Севастополе оккупанты заявляли об атаке дронов. В частности, Черноморский флот РФ заявлял, что якобы отразил атаку подводных дронов.

Добавим, после чего в украинских силах обороны заявили, что сезон взрывов во временно оккупированном Крыму, которые там начали фиксировать все чаще, только начался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
військовийСевастопольКрим