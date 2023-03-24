В оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища, - СМИ

"В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты", - сообщает издание, но подробностей не предоставляет.

Отметим, что оккупационная "власть" Севастополя пока ситуацию не комментировала. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

Напомним, что совсем недавно в Севастополе оккупанты заявляли об атаке дронов. В частности, Черноморский флот РФ заявлял, что якобы отразил атаку подводных дронов.

Добавим, после чего в украинских силах обороны заявили, что сезон взрывов во временно оккупированном Крыму, которые там начали фиксировать все чаще, только начался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .