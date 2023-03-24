ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища, - СМИ

Новина українською →
Севастополь, Пятница 24 марта 2023 15:09
В оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища, - СМИ Фото: в оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы. Ее слышали в районе военного училища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

"В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты", - сообщает издание, но подробностей не предоставляет.

Отметим, что оккупационная "власть" Севастополя пока ситуацию не комментировала. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

Напомним, что совсем недавно в Севастополе оккупанты заявляли об атаке дронов. В частности, Черноморский флот РФ заявлял, что якобы отразил атаку подводных дронов.

Добавим, после чего в украинских силах обороны заявили, что сезон взрывов во временно оккупированном Крыму, которые там начали фиксировать все чаще, только начался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
військовий Севастополь Крим
NEWS
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию