RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Каховском районе прогремели взрывы и произошла стрельба

Иллюстративное фото: на оккупированной части Херсонской области прогремели взрывы (mil.in.ua)
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном войсками РФ Каховском районе Херсонской области прозвучали сильные взрывы рано утром во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Каховский Рух".

По данным представителей местных Сил сопротивления, в Каховке взрыв был очень сильным.

Предварительно, происходит детонация вражеских боекомплектов, добавили партизаны.

Также сообщается о стрельбе в поселке городского типа Любимовка.

"Продолжается стрельба. Ощущение, словно бьют из всего что можно", - говорится в публикации.

Справка

Любимовка была оккупирована российскими захватчиками в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Населенный пункт находится всего в нескольких километрах от районного центра - Каховки, что тоже пока что находится под контролем войск РФ.

Каховка и Любимовка на карте (фото: скрин)

Оба населенных пунктов находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оттуда российские войска часто обстреливают уволенные ВСУ города и поселки на правобережье региона.

В августе прошлого года бойцы ВСУ нанесли высокоточный удар по российской военной технике в ангарах, расположенных в поселке Любимовка.

Также напомним, что в декабре российские оккупанты обстреляли Каховку, а ракеты пускались из поселка Любимовка и попали в жилой дом рядом с Заводом ЕСО.

Ранее, 18 июня, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что наши военные уничтожили вражеский склад боеприпасов в Геническом районе на оккупированной территории Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьвибухи