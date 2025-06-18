В оккупированном Бердянске застрелили предателя Михаила Грицая, - ГУР

Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 18 июня, был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное разведывательное управление в Telegram .

"18 июня 2025 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Грицая Михаила Павловича", - сказано в сообщении разведки.

Что известно о Грицае

Как отметили в ГУР, Грицай родом из Полтавской области. Он проживал в Бердянске и возглавлял там ячейку партии "Социалистическая Украина".

Фото: Михаил Грицай (misto.zp.ua)

После того, как оккупанты захватили город, он начал добровольно сотрудничать с ними. Предатель получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Фактически он дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.

В разведке уточнили, что Грицай причастен к военным преступлениям - он терроризировал жителей Бердянска, выдавал оккупантам проукраинских граждан и участвовал в организации пыточных.

Ему заочно сообщили о подозрении в госизмене еще в 2022 году.