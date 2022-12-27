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В оккупированной Макеевке расстреляли семью: среди убитых четверо детей

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Макеевка, Вторник 27 декабря 2022 09:17
В оккупированной Макеевке расстреляли семью: среди убитых четверо детей Фото: в оккупированной Макеевке расстреляли семью (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из 8 человек. Среди жертв четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Указано, что самому младшему члену семьи было всего 1 год. Вероятно, семья была расстреляна из автоматического оружия.

Как передают СМИ, злоумышленники после убийства угнали их автомобиль Skoda.

После чего в городе объявили план "Перехват", об этом заявил гауляйтер Макеевки Владислав Ключаров.

В свою очередь оккупационные власти уже заявили, что это был якобы "грабеж" и утверждают о якобы "задержании трех подозреваемых".

Отмечается, что это ранее судимые жители микрорайона "Калининский", они якобы "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений с целью кражи автомобиля и ценного имущества".

Украинские правоохранители пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу.

Ранее мы писали, что в Харьковской области россияне расстреляли колонну из 15 частных автомобилей, в которых находились мирные жители, из-за чего погибли люди.

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