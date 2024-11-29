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В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство россиян

Пятница 29 ноября 2024 05:30
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В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство россиян Фото: в российской армии растет количество дезертиров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В 205-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется на Приднепровском направлении во временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы массовые случаи дезертирства солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

По словам агента движения, массовые случаи дезертирства в бригаде фиксируются из-за произвола со стороны командиров: групповые избиения, угрозы отправки на задания "в один конец" и круглосуточные дежурства, которые лишают отдыха.

Кроме того, военнослужащие месяцами не получают выплаты.

"Солдаты, не желая мириться с таким отношением, оставляют свои позиции. Некоторые через родных обращаются за помощью в правозащитные организации, но пока без ответа. Подобные случаи в армии оккупантов не редкость, но в 205-й бригаде они приобрели массовый характер", - отмечается в сообщении.

Дезертиры в войне РФ против Украины

По данным американского Института изучения войны (ISW), массовые дезертирства в российской армии связаны с плохим отношением командования и неспособностью обеспечить солдат достаточным количеством оружия.

Тем временем военные-дезертиры армии Северной Кореи хотят служить в Украине.

Ранее СБУ задержала дезертира, который предал Украину, перешел к врагу и корректировал удары РФ.

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