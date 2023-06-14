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В оккупированной Голой Пристани и общине погибли шесть человек из-за затопления после подрыва ГЭС

Иллюстративное фото: в оккупированной Голой Пристани и общине погибли шесть человек из-за затопления после подрыва ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Голопристанской общине Херсонской области погибли шесть жителей из-за затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голопристанскую городскую военную администрацию.

"Подтвердились факты еще двух погибших от этой катастрофы. По имеющейся и подтвержденной информации количество погибших от затопления в нашей общине составляет 6 человек. Соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро среды в Голой Пристани уровень воды в районе восточной части остается значительным, что лишает доступа к домовладениям. Уровень воды в некоторых частях составляет до 1 м.

При этом в большей части города есть сообщение и доступ к другим районам.

Также было возобновлено электроснабжение в неподтопленных районах города.

К тому же, население начало возвращаться для ликвидации последствий подтопления.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС 6 июня вода из водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом захватчики усложняют эвакуацию населения.

Так, в Голой Пристани россияне разрешают эвакуацию только после получения взятки, а также заставляют благодарить камеру за "эвакуацию", которую они даже не проводили.

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Херсонская область