RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты, расстрелявшие украинских военных, ликвидированы, - Барабаш

Фото: окупантов, казнивших украинских военных, ликвидировали (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Российских оккупантов, казнивших двух украинских военных, ликвидировали. Это произошло на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Freedom.

По его словам, украинские военные были безоружными, они сдались в плен, потому что у них закончился боекомплект.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы", - сказал начальник Авдеевской ГВА.

 

Что известно

Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.

Офис генпрокурора приступил к расследованию по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины