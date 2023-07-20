RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты утром ударили по Харьковской области, погиб мужчина

Фото: оккупанты утром ударили по Волчанску Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 20 июля обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, погиб 40-летний гражданский мужчина. Сейчас на место выехали экстренные службы", - сообщил он.

По данным ОВА, оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Россияне использовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию, другое вооружение.

Вчера армия РФ тоже несколько раз обстреляла Волчанск. Повреждены не менее 4 частных домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Также оккупанты обстреляли Купянск из самоходного миномета "Тюльпан", повреждено по меньшей мере 11 частных жилых домов.

Ночные обстрелы Украины

Россия этой ночью атаковала юг и север Украины. Оккупанты выпустили 19 ракет и столько же дронов иранского производства. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и 5 ракет.

Под ударом врага оказались Одесса и Николаев. В результате атаки повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты и другие здания. В Одессе в результате атаки пострадали четыре человека, а в Николаеве - 19.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины