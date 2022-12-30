RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вновь атаковали Харьковскую область: в Купянске погиб гражданский

Фото: оккупанты вновь атаковали Харьковскую область (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки несколько раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии. Вследствие атак в Купянске погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он рассказал, что в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В Купянске вследствие ударов погиб 60-летний мужчина.

Кроме того, вчера россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, "прилеты" были по объектам инфраструктуры Харькова и области.

"В результате вражеской ракетной атаки погибли 2 гражданских мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением. Его состояние медики оценивают как тяжелое", - рассказал Синегубов.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. По удар попали Киев и область. Однако украинские защитники уничтожили все вражеские БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине