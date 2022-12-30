Оккупанты вновь атаковали Харьковскую область: в Купянске погиб гражданский

Российские войска за сутки несколько раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии. Вследствие атак в Купянске погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он рассказал, что в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В Купянске вследствие ударов погиб 60-летний мужчина.

Кроме того, вчера россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, "прилеты" были по объектам инфраструктуры Харькова и области.

"В результате вражеской ракетной атаки погибли 2 гражданских мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением. Его состояние медики оценивают как тяжелое", - рассказал Синегубов.