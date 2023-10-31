Оккупанты на Запорожском направлении расстреливают пленных и своих военных, - Федоров

Российские оккупанты на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, у которых нет мотивации воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно того, правдива ли информация в сети о расстреле оккупантами пленных бойцов Национальной гвардии Украины, Федоров сказал, что ему известно об этом из открытых источников.

В то же время мэр подчеркнул, что оккупанты сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, россияне боятся, что если не удастся держать оборону, то украинские защитники уволят Токмак, Мелитополь и другие города в этом районе.

"Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить - расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того давления, которое оказывают ВСУ, - рассказал Федоров.

Также мэр Мелитополя рассказал, что, по словам местных, в оккупированной части Запорожья часто видят расстрелянных российских военных.

По его словам, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку испытывает проблемы с мотивацией бойцов воевать.

"Не все российские военные хотят продолжать воевать против ВСУ – многие из них желают сложить оружие. Поэтому мы постоянно получаем сообщения от местных, что посадка у линии фронта заполнена расстрелянными российскими военными, которых даже никто не забирает. У них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма", - отметил Федоров.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.