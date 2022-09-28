Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов и гранатометов

"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.

По информации военных, в течение часа оккупанты обстреливали район Сеньковки. Было зафиксированы 70 взрывов из станкового автоматического гранатомета и 7 взрывов из миномета 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили военные.

Информация о потере среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.