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Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов и гранатометов

Фото: Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов и гранатометов (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 28 сентября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области. Оккупанты били из минометов и АГС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.

По информации военных, в течение часа оккупанты обстреливали район Сеньковки. Было зафиксированы 70 взрывов из станкового автоматического гранатомета и 7 взрывов из миномета 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили военные.

Информация о потере среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, что ранее россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области.

Городнянскую общину враг обстреливал из минометов и автоматического гранатомета. Всего оккупанты выпустили более трех десятков боеприпасов.

Ранее оккупанты обстреливал районы населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области.

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