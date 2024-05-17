Оккупанты в Волчанске расстреляли мужчину с инвалидностью: начато расследование

Как сообщается, мониторингом социальных сетей, а именно телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко, была обнаружена публикация, в которой говорится, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело погибшего человека в кресле колесном возле местной больницы, которую захватили.

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).