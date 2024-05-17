RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Волчанске расстреляли мужчину с инвалидностью: начато расследование

Фото: Волчанск во время атаки России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры.

Как сообщается, мониторингом социальных сетей, а именно телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко, была обнаружена публикация, в которой говорится, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело погибшего человека в кресле колесном возле местной больницы, которую захватили.

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Военные преступления РФ в Волчанске

Российские военные начали массовый террор над гражданским населением в Волчанске Харьковской области. Захватчики расстреливают гражданских и охотятся за волонтерами.

Так, украинским правоохранителям удалось вывезти из города пенсионера, которому оккупанты отстрелили палец, а также 19-летнего юношу, которого накануне россияне пытались убить.

Подробнее о зверствах оккупантов читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине