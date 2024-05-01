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Оккупанты придумали фейк о "детях-убийцах" в Мариуполе: Андрющенко объяснил замыслы россиян

Фото: оккупанты в Мариуполе придумали очередной фейк о детях (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики и пропагандисты отличились новым фейком о якобы 10-летних детях, которые в оккупированном Мариуполе убивают военнослужащих страны-агрессора. Очередная ложь врага может стать попыткой "легализовать" гибель украинских детей в этом городе.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".

По его словам, подобные фейковые сообщения от кремлевских пропагандистов о мариупольских "детях-убийцах" не появляются "просто так".

Так, Андрющенко привел две вероятные причины, которые могут объяснить замысел оккупантов.

"Первой может быть то, что было найдено захоронение большого количества детей, и есть свидетельство, что это было сделано солдатами РФ", - сказал он.

Так, продолжает советник городского головы, именно для "оправдания" могла быть запущена такая история.

"До конца недели мы точно будем знать, есть ли что-нибудь подобное", - добавил он.

Что касается второй гипотезы, то здесь речь идет о российских обстрелах города, что влечет за собой значительное количество жертв.

"Вторая гипотеза - во время ударов РФ могут гибнуть дети, и для оправдания придумываются такие истории", - отметил Андрющенко.

Напомним, перед тем российская пропаганда стала распространять заявления о якобы нападениях 10-летних детей с ножами на оккупантов в Мариуполе. Дети, утверждается в фейке, втыкали холодное оружие "в печень под бронежилеты" захватчиков.

Ситуация в Мариуполе

Ранее сообщалось, что войска РФ в мае 2022 года захватили Мариуполь Донецкой области после шквальных обстрелов и бомбардировок, в том числе по гражданским объектам. После этого россияне стали устраивать на территории почти полностью разрушенного города свою военную базу.

Какое количество погибших гражданских в Мариуполе - неизвестно, поскольку город находится под враждебным контролем, а россияне пытаются скрыть показания своих убийств.

Еще в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский сказал, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.

Истории детей из Мариуполя, переживших ужас осады и обстрелов, - читайте в материале РБК-Украина.

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