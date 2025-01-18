Оккупанты ударили по Кривому Рогу, а Иран и РФ заключили новый договор: новости за 17 января

Россияне ударили по Кривому Рогу

Российская армия 17 января нанесла удар баллистикой по городу Кривой Рог. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение. Сначала сообщалось о трех раненых и трех погибших.

После этого количество жертв и раненых начало расти. По последним данным четыре человека погибли, еще девять были ранены.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Россия заключила договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Россия заключила договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ подписали российский диктатор Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве. Текст документа еще не опубликован.

До этого отношения Москвы и Тегерана опирались на договор о сотрудничестве от 2001 года. Активная работа над новым документом началась в январе 2022 года, перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отметим, после церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.

Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи.

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждали тему поставок газа.

"Во время беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с господином Зеленским во вторник вечером (21 января, - ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать", - добавил премьер.

Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".

Однако позже Зеленский с сарказмом прокомментировал новое предложение словацкого премьера.

В частности, в комментарии изданию Зеленский заявил, что не может ничего планировать, потому что Фицо "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", - добавил президент.

Верховный суд США отказался "спасать" TikTok

Верховный суд США оставил в силе закон о запрете TikTok. Этот закон требует заблокировать платформу коротких видео с 19 января 2025 года, если китайский ByteDance не продаст ее американской компании.

Согласно решению Верховного суда, принятый в прошлом году и подписанный президентом Джо Байденом закон не нарушает первую поправку к конституции США, которая защищает свободу слова.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о работе медиаплатформы TikTok.

"Конгресс предоставил мне решение, поэтому решение буду принимать я", - сказал он.

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Это произошло в пятницу, 17 января.

В своей соцсети Truth Social Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая. По словам избранного президента США, они обсудили запрет TikTok, торговлю и усилия по достижению мира.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по освобождению заложников. Теперь его передадут на рассмотрение израильскому правительству.

"После рассмотрения всех аспектов: политических, аспектов безопасности и гуманитарных, и исходя из понимания того, что предложенное соглашение способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добавили, что заседание правительства будет проведено позже сегодня, 17 января.

США втайне инвестировали в развитие производства дронов в Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть информации о военной поддержке Украины. В данных говорится о секретной поддержке военной индустрии беспилотников.

По словам американских чиновников, они сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников в борьбе с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.

В частности, та поддержка, которая "оставалась в тени", была направлена на помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционных методов ведения войн. Ведь кроме технической поддержки, США потратили значительные средства, в частности 1,5 миллиарда долларов, отправленных в сентябре прошлого года, на развитие производства беспилотников.

Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, эта поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на ход войны.