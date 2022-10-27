Оккупанты вчера убили трех гражданских в Бахмуте

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 октября стало известно о трех мирных жителях Донбасса, убитых россиянами - в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - рассказал он.

Отмечается, что всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1103 мирных жителя, еще 2474 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.