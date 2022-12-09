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Оккупанты вчера обстреляли Сумскую область из пулеметов и гранатометов

Фото: оккупанты вчера обстреляли Сумскую область из пулеметов и гранатометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 8 декабря под вечер открыли огонь по территории одного из сел Глуховской общины (Сумская область). Враг применил пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"После 16 часов россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов по территории одного из сел Глуховской общины. Было 6 пулеметных очередей и приходов из АГС", - рассказал он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений вследствие обстрелов нет.

Кроме того, он отметил, что ночь и утро 9 декабря прошли без обстрелов.

Как сообщалось, за минувшие сутки россияне нанесли очередные удары по приграничным территориям Сумской области. В регионе было зафиксировано более пятидесяти прилетов.

Также мы писали, что 6 декабря оккупанты нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму, в результате чего 17 животных погибли от осколочных ранений.

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