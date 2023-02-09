Оккупанты убили еще двух мирных жителей Донецкой области

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты убили двух гражданских и ранили семерых жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за агрессии РФ погибли 1354 гражданских, еще 3009 местных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 8 февраля россияне убили двух жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 7 жителей области получили ранения", - написал он.

Напомним, вчера в Славянске Донецкой область ночь прошла неспокойно. Зафиксирован прилет в районе частного сектора.

Также мы писали, что украинские военные ударили из противотанковой пушки по скоплению российских захватчиков во временно оккупированном населенном пункте Донецкой области.

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