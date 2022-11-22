Оккупанты убили еще четырех гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека, еще столько же получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.
Отмечается, что всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1220 человек, еще 2620 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, дождливая погода замедлила боевые действия в Луганской области, однако ВСУ продолжают контранступательные операции. В то же время на юге оккупанты строят вторую и третью линию обороны.
Также вчера сообщалось, что после потери Херсона оккупанты пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке. Их целью является выход на границы Донецкой области.
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