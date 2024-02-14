Оккупанты убили еще четырех человек в Донецкой области, есть раненые, - ОВА

"Еще 4 человека погибли сегодня от российских обстрелов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в Авдеевке жертвами стали две пожилые женщины, в Багатире Великоновоселковской громады - двое мужчин.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

Кроме того, в Богатыре 2 человека получили ранения. В селе повреждены 7 частных домов, аптека и магазин.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере две женщины.

Также российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.