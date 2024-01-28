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Оккупанты убили последнего жителя одного из пограничных сел в Сумской области

Иллюстративное фото: россияне убили последнего жителя села Степок в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Гибель мужчины подтвердил его сын, местные власти и СБУ. Тело 60-летнего мужчины обнаружили 24 января. Местные власти сообщают, что, вероятно, оккупанты обстреляли село в минувшие выходные или в понедельник, 22 января.

 

suspilne.media

Сын погибшего отмечает, что было прямое попадание вражеского снаряда в комнату, где находился мужчина. Его отец был последним жителем села, все остальные люди эвакуировались.

Село Степок находится недалеко от границы с РФ рядом с гуманитарным переходом "Покровка-Колотыловка".

СБУ начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

скриншот google.com/maps

 

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Ранее военные предупреждали об угрозе ДРГ в Сумской области и отмечали, что возле границы с РФ до сих пор опасно.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

В Сумской области российская ДРГ 27 января расстреляла брата и сестру. Они погибли.

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