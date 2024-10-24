Оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

Российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидово. Перед этим бойцы НГУ были взяты в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По оперативным данным, 6 октября четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово.

"Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео", - говорится в сообщении.

На следующий день, как отмечают прокуроры, Силы обороны вернули утраченные позиции.

"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - добавили в ведомстве.

В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).