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Оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

Донбасс, Четверг 24 октября 2024 10:24
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Оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово Фото: оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидово. Перед этим бойцы НГУ были взяты в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По оперативным данным, 6 октября четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово.

"Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео", - говорится в сообщении.

На следующий день, как отмечают прокуроры, Силы обороны вернули утраченные позиции.

"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - добавили в ведомстве.

В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Убийства пленных украинских военных россиянами

В последнее время случаи убийства, в частности расстрела, пленных украинских военных на фронте в Украине участились. Причем, случаев настолько много, что, не исключено, что российские захватчики начали использовать убийства пленных украинских военных как тактику.

Например, 18 октября возле Селидово российские военные казнили двух украинских военных.

Кроме того, правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. В частности, они уже установили подразделение оккупантов, которые могли совершить казнь. Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта с начала войны.

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