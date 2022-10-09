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Оккупанты сбросили гранату из дрона в Сумской области: подробности и фото последствий

Фото: оккупанты сбросили гранату из дрона в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сбросили гранату с дрона недалеко от магазина в Мирополье Сумской области. Смертельные ранения получила гражданская женщина, которая находилась рядом в момент атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона. Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от обломочных ранений. Женщина погибла. Ей было 41 год. Без матери осталось трое детей", - написал он.

Живицкий отметил, что муж и старший сын погибшей - военнослужащие, которые защищают Украину в рядах ВСУ. Еще двое детей - школьники.

Он отметил, что в то время, пока женщину пытались спасти, россияне в это же место сбросили еще одну гранату с беспилотника. От второго взрыва никто не пострадал.

РБК-Украина ранее писало, что россияне совершили атаку на Сумскую область из беспилотника.

Кроме того, вчера оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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Сумская область