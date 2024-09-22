Оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на дом в Славянске: кадры последствий

Российские войска в воскресенье, 22 сентября, сбросили на город Славянск Донецкой области авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.
Сегодня в 11:50 оккупанты сбросили на Славянск ФАБ-250 с УМПК. Под удар вражеских войск попал частный сектор.
Бомба ударила по одному из домов. Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также телесные повреждения получили двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи.
Как уточнил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, в Славянске были атакованы микрорайон Черевковка и Словкурорт. В результате атаки были разрушены и повреждены частные дома.
По факту нарушения российскими войсками законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: кафиры ударили по Славянску (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
В ночь на 22 сентября российские оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 80 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 71 "Шахед", еще шесть беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.
ПВО работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки повреждено жилое здание. В Полтавской области россияне дроном атаковали энергетическую инфраструктуру.
Также ночью войска РФ сбросили авиабомбы на Харьков. Была повреждена многоэтажка, более 20 пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.