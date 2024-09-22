Оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на дом в Славянске: кадры последствий

Сегодня в 11:50 оккупанты сбросили на Славянск ФАБ-250 с УМПК. Под удар вражеских войск попал частный сектор.

Бомба ударила по одному из домов. Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также телесные повреждения получили двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи.

Как уточнил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, в Славянске были атакованы микрорайон Черевковка и Словкурорт. В результате атаки были разрушены и повреждены частные дома.

По факту нарушения российскими войсками законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: кафиры ударили по Славянску (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)