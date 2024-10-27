Оккупанты расстреляли жителей Селидово. В Офисе генпрокурора начали расследование

Так, 27 октября в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в г. Селидово.

"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из них был ранен", - рассказали в Офисе.

После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно это произошло 24 октября.

Не единичный случай

Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе практически не пострадавшего от активных боевых действий частного сектора находятся тела погибших гражданских.

"То есть эти убийства совершались, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником. Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов", - отметили прокуроры.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расстрелы РФ гражданских в Селидово: что этому предшествовало

Перед этим в одном из Telegram-каналов, военнослужащий ВСУ написал о том, что в Селидово происходят расстрелы местных жителей.

По его словам, по данным пилотов дронов, погибших "немало по городу" после таких зверств оккупантов.