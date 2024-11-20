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Оккупанты расстреляли двух украинских пленных на Покровском направлении

Иллюстративное фото: оккупанты расстреляли двух украинских пленных на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне 10 ноября расстреляли двух украинских защитников, которых взяли в плен на Покровском направлении. По этому факту начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

По информации правоохранителей, 10 ноября оккупанты проводили штурмы укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района. Там они взяли в плен двух украинских воинов. После этого россияне заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли. 

Фото: россияне расстреляли украинских военнопленных (t.me/pgo_gov_ua)

Также в Офисе генпрокурора проверяют информацию об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников на этой позиции. 

Правоохранители напомнили, что такие действия врага классифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей. 

 

Расстрел украинских пленных

Стоит заметить, что это уже далеко не первый случай, когда российские террористы расстреливают украинских военнопленных. Только на Покровском направлении известно о ряде таких случаев казни.

В частности, 1 октября тогда еще генпрокурор Андрей Костин сообщил, что россияне совершили самую массовую с начала войны казнь украинских военнопленных. Они расстреляли сразу 16 украинских воинов.

При этом в начале ноября украинские правоохранители писали, что оккупанты расстреляли на Покровском направлении шесть воинов ВСУ, которые попали в плен.

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