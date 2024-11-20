Оккупанты расстреляли двух украинских пленных на Покровском направлении

По информации правоохранителей, 10 ноября оккупанты проводили штурмы укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района. Там они взяли в плен двух украинских воинов. После этого россияне заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Фото: россияне расстреляли украинских военнопленных (t.me/pgo_gov_ua)

Также в Офисе генпрокурора проверяют информацию об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников на этой позиции.

Правоохранители напомнили, что такие действия врага классифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей.