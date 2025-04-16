Оккупанты расстреляли безоружного пленного ВСУ в Донецкой области: начато расследование

По данным прокуратуры, трое бойцов ВСУ 11 апреля 2025 года выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. А также причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на расстрел украинского пленного.

"Акцентирую, что это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм МГП и является тяжким международным преступлением! Я уже направил письма в ООН и МККК. Действия международного сообщества и реакция должна быть здесь и сейчас", - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных - привлечь к ответственности.

Он также обратился к гражданам с призывом сообщать о нарушениях прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих. В частности, сообщить об этом на "горячую линию" по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы.