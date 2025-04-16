Оккупанты расстреляли безоружного пленного ВСУ в Донецкой области: начато расследование

Российские оккупанты казнили украинского военнопленного недалеко от поселка Раздольное, Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным прокуратуры, трое бойцов ВСУ 11 апреля 2025 года выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.
Сейчас проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. А также причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на расстрел украинского пленного.
"Акцентирую, что это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм МГП и является тяжким международным преступлением! Я уже направил письма в ООН и МККК. Действия международного сообщества и реакция должна быть здесь и сейчас", - написал Лубинец.
Он подчеркнул, что преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных - привлечь к ответственности.
Он также обратился к гражданам с призывом сообщать о нарушениях прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих. В частности, сообщить об этом на "горячую линию" по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в прошлом году официально подтверждены расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. Предыдущие годы в целом удалось зафиксировать 177 случаев убийств россиянами украинских военных.
В феврале этого года в сети появилось видео казни украинских воинов, попавших в плен россиян в Курской области. На нем видно, как оккупант стреляет в голову украинскому военнопленному.
В начале марта Лубинец рассказал, что российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере пятерых безоружных украинских военных, попавших в плен.
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