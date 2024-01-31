RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС

Фото: оккупанты регистрируют гастролеров-избирателей для фальсификаций голосования (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожской области началась т.н. регистрация избирателей на "выборы президента РФ". Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Для того, чтобы повысить явку, россияне активно регистрируют на выборы на временно оккупированных регионах гастролеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ЦНС, идет активная регистрация "мертвых душ" с целью продемонстрировать якобы легальность "выборов" на временно оккупированной территории, "посещающих" участки.

"Таким образом, враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах", - объясняют логику окупантов.

Центр национального сопротивления призвал игнорировать выборы и не открывать двери российским солдатам при обходе домов в дни голосований.

"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

По решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News