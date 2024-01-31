Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС

В Запорожской области началась т.н. регистрация избирателей на "выборы президента РФ". Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Для того, чтобы повысить явку, россияне активно регистрируют на выборы на временно оккупированных регионах гастролеров", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в ЦНС, идет активная регистрация "мертвых душ" с целью продемонстрировать якобы легальность "выборов" на временно оккупированной территории, "посещающих" участки.
"Таким образом, враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах", - объясняют логику окупантов.
Центр национального сопротивления призвал игнорировать выборы и не открывать двери российским солдатам при обходе домов в дни голосований.
"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях
8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.
Победа в выборах позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.
По решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.