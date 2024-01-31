Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС

"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

По решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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