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Оккупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины, - ЦНС

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 22:48
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Оккупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины, - ЦНС Фото: оккупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В центре отметили, что российско-оккупационная власть продолжает нарушать права людей на оккупированных территориях востока и юга Украины, особенно что касается прав человека.

"Самым распространенным нарушением прав человека на оккупированных территориях за текущий год является нарушение права на собственность", - заявили в ЦНС.

Центр национального сопротивления сообщил, что российско-оккупационные войска вместе с представителями местных оккупационных администраций, а также другие члены незаконных вооруженных формирований систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей.

Следовательно, граждане Украины, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий и в настоящее время не имеют возможности подтвердить право собственности на недвижимость.

"В связи с этим, оккупационная власть не стесняясь помогает своим "защитникам отечества", ветеранам боевых действий, особенно тем, которые принимали активное участие во время широкомасштабного вторжения", - заявили в ЦНС.

Кроме этого, в центре сообщили, что ряд недвижимости на ВОТ используется и в военных целях, в частности, для размещения личного состава и техники российско-оккупационных войск.

Репрессии в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения.

С начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами, а также будет отказывать в медицинском обслуживании отказавшимся от триколора украинцам.

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