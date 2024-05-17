Оккупанты подтвердили гибель командира воинской части от удара по Крыму

Напомним, мы сообщали, что российская база ПВО в Крыму попала под обстрелы. Детальнее об обстреле и важности базы для россиян, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Удары по Крыму

Военные Вооруженных сил Украины периодически наносят удары по объектам российских военных на территории Крыма. Для этого часто используются дроны и дальнобойные ракеты.

Мы сообщали, что недавно для удара по аэродрому в Джанкое использовались ракеты ATACMS.

Так сегодня в районе оккупированного Севастополя в Крыму раздались взрывы. Пропагандистские медиа писали о якобы работе ПВО в городе и об атаке дронов.

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