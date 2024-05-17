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Оккупанты подтвердили гибель командира воинской части от удара по Крыму

Фото: в Крыму погиб оккупант (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время удара по российской базе противовоздушной обороны на горе Ай-Петри, что в Крыму, погиб командир воинской части №85683 Александр Кулаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "председателя" оккупационной администрации Алушты Галины Огневой.

Данную информацию в своей публикации подтвердила "председатель" оккупационной администрации Алушты.

Кулаков погиб в результате ракетного удара 13 мая по базе оккупантов на горе Ай-Петри на юге Крыма.

 

Напомним, мы сообщали, что российская база ПВО в Крыму попала под обстрелы. Детальнее об обстреле и важности базы для россиян, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Удары по Крыму

Военные Вооруженных сил Украины периодически наносят удары по объектам российских военных на территории Крыма. Для этого часто используются дроны и дальнобойные ракеты.

Мы сообщали, что недавно для удара по аэродрому в Джанкое использовались ракеты ATACMS.

Так сегодня в районе оккупированного Севастополя в Крыму раздались взрывы. Пропагандистские медиа писали о якобы работе ПВО в городе и об атаке дронов.

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