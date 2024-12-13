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Оккупанты отравили химическими веществами более 2 тысяч украинских воинов, были погибшие

Иллюстративное фото: россияне используют на войне химическое оружие (УНИАН)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более 2 тысяч украинских защитников.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге заявил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

"Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами", - рассказал Власюк. 

По его словам, в частности, речь идет об отравлении веществами слезоточивого действия CS и CN, которые используют в гранатах для борьбы с беспорядками. 

"Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода", - уточнил он. 

 

Россия использует химическое оружие

Напомним, ранее Организация по запрещению химического оружия обнаружила, что Россия использовала в Днепропетровской области вещество CS.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас выразил "глубокую обеспокоенность" из-за использования Россией химического оружия.

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