ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты отравили химическими веществами более 2 тысяч украинских воинов, были погибшие

Киев, Пятница 13 декабря 2024 22:06
UA EN RU
Оккупанты отравили химическими веществами более 2 тысяч украинских воинов, были погибшие Иллюстративное фото: россияне используют на войне химическое оружие (УНИАН)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более 2 тысяч украинских защитников.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге заявил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

"Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами", - рассказал Власюк.

По его словам, в частности, речь идет об отравлении веществами слезоточивого действия CS и CN, которые используют в гранатах для борьбы с беспорядками.

"Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода", - уточнил он.

Россия использует химическое оружие

Напомним, ранее Организация по запрещению химического оружия обнаружила, что Россия использовала в Днепропетровской области вещество CS.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас выразил "глубокую обеспокоенность" из-за использования Россией химического оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Химическое оружие Война в Украине
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи