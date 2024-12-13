Оккупанты отравили химическими веществами более 2 тысяч украинских воинов, были погибшие

Российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более 2 тысяч украинских защитников.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом на брифинге заявил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

"Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами", - рассказал Власюк.

По его словам, в частности, речь идет об отравлении веществами слезоточивого действия CS и CN, которые используют в гранатах для борьбы с беспорядками.

"Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода", - уточнил он.