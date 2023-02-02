Оккупанты обстреляли освобожденное Невское: снаряд попал во двор, есть раненая

"Освобожденные территории продолжают страдать от вражеских обстрелов. Вчера на один из подворий жителей села Невское прилетел российский снаряд", - рассказал он.

По словам Гайдая, задело его владелицу, находившуюся в тот момент на улице.

"Женщина ранена в ногу. Ее сразу эвакуировали в больницу в Донецкой области", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 16 января российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Напомним, что в деоккупированном селе Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.