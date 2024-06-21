Оккупанты обстреляли Волчанскую громаду и убили сотрудницу "Укрпочты", ранен водитель

По его словам, во время перевозки и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты" в Волчанской громаде.

"Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра. Также ранен водитель, который сопровождал женщину. В их машину попал вражеский дрон", - написал глава области.

Он уточнил, что пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

Однако сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Ситуация на Волчанском направлении

Более месяца назад россияне начали наступление на севере Харьковской области и частично продвинулись в Волчанске.