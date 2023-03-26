Оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатомета и артиллерии

Сегодня, 26 марта, военные Российской Федерации обстреляли две территориальные общины Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 2 общин Сумской области: Эсманской и Белопольской", - сообщили в ОВА.
Всего было зафиксировано 2 обстрела из разных видов оружия.
По Эсманской общине россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии, по общине был зафиксирован один прилет.
Используя гранатомет, россияне обстреляли Белопольскую общину. За сутки было зафиксировано 7 выстрелов из автоматического гранатомета.
Напомним, сегодня военные РФ нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке.
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