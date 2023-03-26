Оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатомета и артиллерии

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 2 общин Сумской области: Эсманской и Белопольской", - сообщили в ОВА.

Всего было зафиксировано 2 обстрела из разных видов оружия.

По Эсманской общине россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии, по общине был зафиксирован один прилет.

Используя гранатомет, россияне обстреляли Белопольскую общину. За сутки было зафиксировано 7 выстрелов из автоматического гранатомета.

Напомним, сегодня военные РФ нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке.

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